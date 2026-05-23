Утром 23 мая на территорию Латвии залетел беспилотник. Об этом государственную полицию оповестили местные жители.

По словам очевидцев, дрон упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке страны неподалеку от границы с Беларусью. При контакте с водой он сдетонировал.

Полиция уже обнаружила возможные обломки дрона. В результате инцидента никто не пострадал.

Представители национальных вооруженных сил Латвии заявили, что беспилотник, оказавшийся на территории страны, не обнаружили сенсоры, поэтому жителям не отправляли СМС-оповещений о воздушной тревоге.