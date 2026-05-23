Иностранные граждане, желающие получить подтверждение вида на жительство и право на работу в США (грин-карту), могут подавать соответствующие заявления только за пределами Соединенных Штатов. Об этом говорится в новом меморандуме Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

«Отныне иностранец, временно находящийся в США и желающий получить грин-карту, должен вернуться в свою страну для подачи заявления», — заявил пресс-секретарь USCIS Зак Калер.

Он отметил, что исключения из этого правила возможны только при «чрезвычайных обстоятельствах», поэтому студенты, временные работники и туристы, приезжающие в США с конкретной целью и на определенный срок, не должны рассматривать свой визит как первый шаг в процессе получения грин-карты.

По словам Калера, подача заявлений из других стран освободит ресурсы USCIS для других задач и «снизит необходимость поиска и депортации тех, кто решит уйти в тень и остаться в США нелегально после отказа в предоставлении вида на жительство».