Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» в конце сезона. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Контракт 55-летнего испанца был рассчитан еще на год, до 2027-го.

«Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Ничто не вечно, если бы это было так, я был бы здесь. Вечными останутся чувство, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему «Манчестер Сити», — сказал Гвардиола.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. За это время клуб шесть раз выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок английской лиги, по три раза — Кубок и Суперкубок Англии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего на его счету 20 трофеев — испанец стал самым успешным тренером в истории клуба. На счету Гвардиолы более 70% побед в матчах АПЛ, это лучший результат в истории лиги.