Российские власти планируют частичную продажу акций «Аэрофлота» для пополнения федерального бюджета на фоне растущего дефицита, который, по данным СМИ, за первые месяцы года достиг триллионов рублей.

На продажу выставлена треть госпакета «Аэрофлота», который составляет 73,8% акций. Согласно сообщению Росимущества, эти бумаги планируется продать на бирже, где уже обращается 25% акций компании. Оставшаяся доля — 1,2% — находится в собственности самого «Аэрофлота», еще 0,0001% акций владеет менеджмент.

Отмечается, что продажа может пройти через биржу, на которой уже обращается часть акций «Аэрофлота». Потенциальный доход от сделки оценивается в десятки миллиардов рублей.

Средства от приватизации планируется направить в федеральный бюджет, испытывающий значительное давление из-за дефицита, который, по оценкам, существенно превышает первоначальные прогнозы.