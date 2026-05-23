16-й чемпион мира по шахматам и лидер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) норвежец Магнус Карлсен зазнался, заявил 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

«Сейчас Магнус Карлсен — самый харизматичный шахматист. Но он допустил ошибку, что прекратил бороться за звание чемпиона мира, хотя он был очевидным чемпионом. Зазнался», — сказал Карпов.

75-летний Карпов отметил, что в свои лучшие годы мог бы соперничать с Карлсеном. «Выиграл бы или нет, но борьба бы была — это очевидно», — добавил он.

Карлсену 35 лет. В 2022 году он отказался защищать свой чемпионский титул в матче против россиянина Яна Непомнящего. Норвежец также является девятикратным чемпионом мира по блицу и шестикратным чемпионом мира по рапиду (быстрым шахматам).