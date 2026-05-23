США фактически вытеснили Израиль из переговорного процесса с Ираном, и теперь Тель-Авиву приходится получать информацию о контактах Вашингтона и Тегерана через посредников — лидеров и дипломатов стран Ближнего Востока. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По данным источников издания, американский президент рассматривает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прежде всего как военного союзника, но не как ключевого участника переговорного процесса с Ираном. В этой связи отмечается, что если ранее израильский премьер воспринимался как «второй пилот» США в противостоянии с Тегераном, то теперь его роль свелась к «пассажиру».

В публикации подчеркивается, что Израиль оказался в положении, где его статус якобы понижен с равноправного партнёра до уровня «субподрядчика американских военных». По оценке авторов материала, это может иметь существенные политические последствия и рассматривается как чувствительный удар по позициям Нетаньяху на фоне внутренней политической борьбы и предстоящих выборов.