Азербайджан последовательно реализует масштабные экономические инициативы, направленные на диверсификацию экономики и обеспечение устойчивого роста, заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.

«Сегодня Азербайджан уверенно следует по пути устойчивого и всестороннего развития. Поэтапно укрепляются промышленность, сельское хозяйство, транспортно-логистический сектор и высокотехнологичные отрасли экономики», – сказал Асадов.

По его словам, одним из приоритетов государственной политики остается развитие зеленой энергетики. «Масштабные проекты в сфере возобновляемых источников энергии не только способствуют укреплению экологической устойчивости, но и служат расширению инвестиционного и экспортного потенциала страны», – добавил он.

Премьер подчеркнул, что особое внимание также уделяется восстановлению Карабахского региона. Там формируется новая модель устойчивого развития с созданием зон зеленой энергии, внедрением современных инфраструктурных решений, инновационных технологий, а также концепций «умных городов» и «умных сел». «Уже сегодня регион становится важным пространством экономической активности, инвестиций и устойчивого развития», – добавил глава правительства.

Кроме того, Азербайджан укрепляет свою роль надежного транспортно-логистического узла, соединяющего Европу и Азию, указал Асадов. В частности, реализация масштабных инфраструктурных проектов и развитие международных транспортных коридоров способствуют расширению транзитного потенциала страны и укреплению логистической взаимосвязанности.

Премьер также отметил, что в последние годы Азербайджан активизировал реализацию масштабных экономических инициатив, направленных на диверсификацию экономики и обеспечение устойчивого роста. Он напомнил, что в декабре прошлого года была утверждена Стратегия развития цифровой экономики на 2026–2029 годы, которая предусматривает ускоренное развитие технологического сектора, инноваций и цифровой трансформации.

«В совокупности данные инициативы, наряду с устойчивым ростом ненефтяного сектора и расширением международного экономического сотрудничества, способствуют формированию новой модели экономики Азербайджана, ориентированной на технологии, инфраструктурное развитие и региональную интеграцию», – резюмировал Асадов.