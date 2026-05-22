Пентагон опубликовал очередной массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО), включающий видеозаписи и документы. Материалы размещены на официальном сайте Министерства обороны США.

Среди опубликованных материалов — видеозапись неопознанного летающего объекта, зафиксированного над Ираком 1 мая 2022 года. В пояснении к записи отмечается, что на кадрах, предположительно, может быть истребитель Су-27 или Су-35.

Первую часть подобных архивов Пентагон представил 8 мая. В нее вошли как исторические материалы, включая снимки миссии Apollo 17, так и более свежие наблюдения Вооруженных сил США, относящиеся к 2025–2026 годам.

О планах рассекретить и обнародовать эти данные в конце апреля заявил президент США Дональд Трамп. Он уточнил, что в последнее время обсуждал тему НЛО, в том числе с военными пилотами, сталкивавшимися с подобными явлениями. По словам Трампа, летчики говорили, что «видели такое, во что невозможно поверить».