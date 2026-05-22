Селевые потоки, вызванные сильными дождями, привели к эвакуации жителей в ряде районов Узбекистана, перекрытию дорог и подтоплению дворов жилых домов, сообщает Gazeta.uz.

В течение недели в различных регионах республики фиксировались сходы селевых потоков, вызванные обильными осадками. Как сообщает Узгидромет, 21 мая явление наблюдалось в Ташкентской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях.

В Хатырчинском районе Навоийской области селевой поток повредил четыре автомобиля и несколько жилых домов.

Жители населенных пунктов Ангидон, Лангар, Каттасай и Майдон были временно эвакуированы в безопасные зоны. В Карманинском районе потоки затронули земельные участки и постройки семи домохозяйств.