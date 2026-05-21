В Баку продолжает работу WUF13 — Всемирный градостроительный форум. И так уж сложилось: по времени он совпал с конкурсом «Евровидение». То самое «Евровидение», которое в 2012-м году принимал Азербайджан, и когда антиазербайджанская активность под лозунгом «защиты прав человека» приняла прямо-таки рекордные масштабы.

А сейчас всё тихо. Никто из участников и гостей форума не рвётся вылезти на трибуну с плакатом «Свободу политзаключённым!». Никто не требует встреч с «гражданским обществом», то есть представителями грантовых НПО. Нет и призывов бойкотировать форум.

Конечно, по своей серьезности WUF и «Евровидение» неудобно даже сравнивать. Но куда более важную причину раскрыл в беседе с журналистами помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, как уже накануне сообщал Minval, к сожалению, предвзятость всегда существовала в отношении Азербайджана. Особенно в периоды проведения в стране глобальных мероприятий, но в последнее время мы наблюдаем, что их стало немного меньше. Почему? Потому что у этих групп, действующих как внутри страны, так и за её пределами, сократились финансовые ресурсы. Число тех, кто выделяет недоброжелателям гранты, также уменьшилось.

«Мы хорошо знаем, из каких источников они получали гранты и каким целям служили эти средства, несмотря на их отрицание. Эти кампании продолжаются, но в меньших масштабах, потому что уменьшилось число их спонсоров. В этом контексте можно упомянуть бывшую администрацию США и организацию USAID, которая формально занимается помощью, но на деле занимается совершенно другими вещами, в том числе и в Азербайджане, где можно назвать ряд организаций», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что также продолжаются попытки очернить нашу страну:

«Возьмём Европейский парламент. За последние 5 лет Европарламент принял более десяти различных резолюций в отношении Азербайджана. Сами авторы этих резолюций часто даже не понимают, о чём они говорят. Подобные случаи были, но мы не придаём этому значения. У Азербайджанской Республики есть собственная политика. Уважение и авторитет нашей страны на международной арене сегодня очевидны. Азербайджан сегодня выступает как дипломатический центр мира, где обсуждаются глобальные вопросы на таких мероприятиях, как этот форум WUF13».

В каждом конкретном случае можно, наверное, найти причины. Закрытие USAID стало частью стратегии Дональда Трампа по «осушению вашингтонского болота». Да и слишком уж прожорливой и неэффективной оказалась эта организация.

Группы левых и социал-демократов в Германии, которые активно вбивали клин между Азербайджаном и Евросоюзом и были теснейшим образом связаны с «газпромовским» лобби, вынуждены сворачивать свою активность и из-за наложенных на Россию санкций, и из-за того, что с пеной у рта отстаивать интересы Москвы в Европе теперь уже вышло из моды.

Даже соответствующие группы армянской диаспоры, и те снижают активность, переключившись на выборы в самой Армении.

Но это ещё как минимум не всё.

Прежде всего, в политическом прочтении процессов на Южном Кавказе слишком многое изменила победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Азербайджан не просто первым из государств постсоветского пространства полностью восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. Наша страна выдержала тяжелейший экзамен на государственную зрелость и в прямом смысле завоевала себе место в строю победителей.

Сегодня даже недоброжелатели вынуждены признать: с Азербайджаном надо «на вы». Да, пока это дошло не до всех. Но в настоящих центрах принятия решений сдвинулось слишком многое. Оказаться в одном окопе с проигравшими — удовольствие ниже среднего.

И самое главное — попытки такого провокационного манипулирования разбиваются о стальную волю и политическую решимость самого Азербайджана и президента Ильхама Алиева.

Всё больше «групп влияния» убеждаются, что эти технологии в случае с официальным Баку не работают. Несмотря на все истерики и вопли о «нежизнеспособном политическом проекте», Азербайджан ввёл в действие свой экспортный трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан.

Вопреки давлению «армянского лобби», построена и действует железнодорожная магистраль Баку — Тбилиси — Карс. После всех балаганных истерик запущен «Южный газовый коридор». Сегодня европейские лидеры буквально выстраиваются в очередь за азербайджанским газом.

А в такой ситуации волей-неволей антиазербайджанскую активность приходится снижать. А значит, у провокаторов не просто кончились спонсорские деньги. Просто Азербайджан одержал ещё одну невидимую победу.