Британский командный центр НАТО разместил на заброшенной платформе станции лондонского метро «Чаринг-Кросс» подземный штаб, чтобы использовать ее для моделирования операции по нанесению «глубокого удара» по России в случае возможного нападения на союзников, пишет The Independent.

Техника доставлялась на объект в ночное время специальными поездами, после чего инженеры развернули командный пункт сил быстрого реагирования.

Операция получила название «Аркадный удар». В ее рамках военные отрабатывают возможности НАТО по применению средств радиоэлектронной борьбы для подавления систем связи и беспилотников.

Глава сухопутных войск НАТО, американский генерал Кристофер Донахью заявил, что альянсу необходимо быть готовым к возможному конфликту с Россией к 2030 году.