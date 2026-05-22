Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс намерен сохранять поддержку Украины на устойчивом уровне и продолжать ее финансовую и военную помощь. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы работаем над тем, чтобы наша поддержка Украины оставалась значимой, предсказуемой, устойчивой и исходим из критически важных потребностей страны», — сказал Рютте.

Генсек НАТО также сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров Североатлантического альянса, который пройдет в Анкаре 7–8 июля.

«Он будет там, как и в Гааге (прошлогоднем саммите лидеров НАТО. – ред.)», — сказал Рютте.