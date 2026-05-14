Для тех, кто с интересом и с целью развлечения следит за циклом позорных выходов французского президента Эммануэля Макрона, строки из этой публикации могут быть весьма познавательны. Для начала давайте погрузимся в богатый по данной теме мир французского медиапространства. Стоит отметить, что в то время, пока в самой колыбели революции остро реагируют на публикации относительно оскорбительных и уничижительных эпитетов в адрес благоверного Брижит в других странах, местные же не отказывают себе в удовольствии всячески опустить своего родного президента, поглумиться над ним от всей широты щедрой на колкости французской души. Выходит, что и в европейском медиабалагане имеются свои священные коровы. Поплутав по закоулкам СМИ, можно прийти к выводу, что эти коровы настолько священные, что их дозволено пинать исключительно своим, домашним сапогом. Чужим — ни-ни. Тут уже включается режим национального оскорбления, коллективной истерики и вселенского негодования.

На фоне мирового высмеивания Макрона, которого собственная пресса годами превращала в карикатуру быстрее, чем карикатуристы Charlie Hebdo успевают заточить карандаши, сложился образ амебоподобного и бесхребетного лидера.

Казалось бы, французские журналисты давно разобрали своего президента на молекулы. Кто только не упражнялся в остроумии за его счет. Для одних он — Наполеон с комплексом подростка, для других — самовлюбленный банкир в костюме провинциального Людовика XIV, случайно забредший в XXI век. Его называли «президентом высокомерия», «королем пиара», «маркетинговым продуктом без содержания» и даже «политическим инфлюенсером с ядерным чемоданчиком». Французская пресса вообще умеет любить своих лидеров так, что врагов уже не требуется.

Но как только Дональд Трамп отпустил пару издевательских шпилек в адрес Макрона, как Франция дружно вскочила с просиженных диванов, схватилась за сердце и принялась защищать «честь» республики так, будто американцы высадились не в Нормандии, а сразу у дверей Елисейского дворца.

Ах, какой поднялся вой! Какое клокотание началось в эфире французских телеканалов! Телевизионные моралисты, еще вчера объяснявшие народу, что Макрон — нарцисс с манией геополитического величия, внезапно переквалифицировались в рыцарей его душевного спокойствия и мужского достоинства. Трамп, дескать, «перешел грань», «унизил Францию», «нанес удар по институту президентства». Последнее особенно смешно слышать от людей, которые последние годы сами превращали этот институт в стендап-шоу.

А ведь если вдуматься, ничего выдающегося Трамп и не сказал. Он как обычно просто подбросил в костер канистру бензина и с удовольствием наблюдал, как французы поджаривают друг друга на собственном же медийном вертеле.

Но самое восхитительное даже не это. Самое прекрасное — лицемерие французского медиакласса, который сначала месяцами смаковал каждую неловкость Макрона, каждую гримасу Брижит, каждую семейную сцену у трапа самолета, а потом вдруг решил строить из себя оскорбленную невинность.

Помнится, после знаменитого «вьетнамского эпизода» французские эфиры вообще напоминали смесь ток-шоу, семейной терапии и дешевого кабаре. Страна, которая еще недавно обсуждала неудачную пенсионную реформу и рост цен, внезапно кинулась анализировать траекторию движения ладони Брижит Макрон, угол поворота головы президента и степень морального унижения французской государственности.

Кто только не упражнялся в сарказме. Один рассуждал о «кризисе мужского авторитета во Франции», другой ехидно интересовался, не пора ли Елисейскому дворцу открыть горячую линию для жертв домашнего насилия среди президентов. Все будто соревновались в том, кто изящнее унизит собственного лидера под видом политического анализа.

И вот теперь те же самые люди внезапно требуют от мира уважать достоинство Макрона. Простите, но после такого даже те, кто обычно сохраняет философское спокойствие, поперхнулись сардиной и выдали: «Это как если бы стая гиен подала в суд на льва за грубое обращение».

Настоящая жемчужина медийного безумия вскрылась позже – когда в эфиры и заголовки перекочевала тема предполагаемого романа Макрона с Гольшифте Фарахани – актрисой иранского происхождения. И тут французская пресса принялась сладострастно обсасывать эту тему. Начали тиражировать слухи о том, что на лбу и лице Брижит появились еще несколько старческих морщин благодаря именно гневу на супруга за его связь с симпатичной актрисой. И, несмотря на свой преклонный возраст, когда, казалось бы, вся романтика ушла в прошлое, она устроила Макрону сцену ревности прямо во время перелета, залепив финальную затрещину прямо в президентское табло. Акт семейной дипломатии случился на глазах у тех, кто уже стоял с включенными камерами и фотоаппаратами.

Но самое забавное — это рейтинги Эммануэля Жан-Мишельевича, а они-то действительно слегка поползли вверх. Видимо, у французов сработал древний инстинкт: «Наш клоун, конечно, клоун, но ваш-то вообще цирк-шапито». И в этом, надо признать, есть определенная национальная логика. Поэтому после всего, что сами французы наговорили о своем президенте, Трамп выглядит рядом с ними деликатным, но правдивым семейным психотерапевтом.

Вообще европейская политика все больше напоминает коммунальную кухню, где соседи годами поливают друг друга помоями, но стоит чужаку сделать замечание — немедленно объединяются против внешнего врага.

И тут возникает вопрос, от которого даже знатные политфилософы уже третий день довольно щурятся: если президент страны давно стал главным героем национальных анекдотов, мемов и публичных издевательств, стоит ли удивляться, что над ним смеются и за пределами страны?

Вообще вся эта история с иранской красавицей могла быть аккуратно слита самими пиарщиками Елисейского дворца. Ну а что? Если рейтинг падает, экономика буксует, протесты не прекращаются, а народ смотрит на президента как на ходячую рекламу высокомерия, почему не добавить в образ немного восточной романтики? Тем более что до этого активно обсуждалась и принадлежность Макрона к сообществу заднеприводных французов. В конце концов, в современной политике даже слух о любовнице уже считается элементом антикризисного пиара, особенно если речь идет о водевильной Франции.

Макрон – все же человек завидного терпения и сдержанности – чего не сделаешь ради кабинета в Елисейском дворце. Вокруг него французские и не только журналисты на протяжении стольких лет водят хороводы ненависти, насмешек и двусмысленных сплетен, что любой другой на его месте давно бы ушел разводить виноградниковых улиток где-нибудь под Марселем. Но нет. Несмотря на то, что пресса и паблики ежедневно проверяют его психику на прочность с энтузиазмом средневековой инквизиции, Эммануэль стойко держится, руководствуясь девизом à la guerre comme à la guerre.