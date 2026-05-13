В мировом информационном пространстве вспомнили о Венесуэле. Президент США Дональд Трамп опубликовал изображения, на одном из которых Венесуэла изображена как «51-й штат» США, а на другом — его портрет с подписью: «I WANT YOU!».

По законам жанра, здесь должны следовать отсылки к небезызвестной «доктрине Монро». Это доктрина была сформулирована президентом США Джеймсом Монро ещё в 1823-м году. И главным её принципом было взаимное невмешательство: европейские страны не вмешиваются в дела американских государств, американцы – в европейские. На тот момент Вашингтону было явно не до Европы. А вот обезопасить собственный «задний двор» в лице Латинской Америки было первоочередной задачей.

Насколько «доктрина Монро» могла быть актуальной уже в ХХ веке – вопрос, в общем-то, риторический. США послали свои войска в Европу уже в первую мировую войну, затем – во вторую, в годы «холодной войны» создали в Европе сеть своих военных баз. Но тем не менее американский континент в Вашингтоне считали по-прежнему «своим огородом». А советские журналисты-международники неплохо отточили перья, припоминая «доктрину Монро» по поводу и без повода во время драматичных событий в Латинской Америке, где на фоне кубинской революции начался подъём «революционного движения», а США стремились сохранить статус-кво, используя самые разные инструменты, вплоть до внешних интервенций.

И, как показал арест Николаса Мадуро, нынешняя администрация США явно намерено укрепить позиции Вашингтона в Латинской Америке. Тем более что уже звучат весьма прозрачные намёки и по адресу Кубы. Вряд ли, конечно, Вашингтон действительно намерен присоединить Венесуэлу к США. Но вот укрепить там американское влияние настолько, чтобы уже не было неожиданностей в виде Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро – это задача вполне решаемая. Тем более что ставки достаточно высоки: именно Венесуэла занимает первое место в мире по разведанным запасам нефти. Ещё ценные руды, выгодное стратегическое положение и т.д. Наконец, ещё до начала полномасштабной украинской войны появлялись сообщения, что в Венесуэле Россия развёртывает свои ракеты. С учётом географии и подлётного времени США было о чем беспокоиться.

Но вот достаточно ли отстранения от власти Мадуро для решения всех этих проблем – вопрос открытый. Потому что теперь нужно будет преодолеть последствия политики Чавеса и Мадуро, благодаря которым Венесуэла своими уникальными запасами полезных ископаемых превратилась в одну из беднейших стран с постоянной угрозой настоящего голода.

Известна и причина: раздутая без меры «социалка». Главной опорой и Чавеса, и Мадуро была городская беднота. И социальные выплаты рассматривались как самый надёжный способ покупки её голосов. Стартовал этот самый, как говорили в Каракасе, «боливарианский социализм» на фоне высоких цен на нефть, доходы от которой и шли на финансирование социальных выплат. И поначалу все было хорошо. Однако цены на нефть весьма нестабильны, в какой-то момент они пошли вниз, и система финансирования социальных льгот рухнула. Но и сократить их было уже невозможно. Когда в дело пустили печатный станок, получили, как того и следовало ожидать, рекордную инфляцию. Была сделана попытка регулировать цены хотя бы на товары первой необходимости. Результат – пустые полки в супермаркетах, жуткий дефицит лекарств и т.д. В последние годы дошло до того, что метро в Каракасе работало бесплатно, потому что не на что было печатать билеты.

И вот теперь нет ясности, что со всем этим делать. Финансировать такое астрономическое количество социальных выплат — не выдержит никакая экономика. Сокращать их – вернейший путь к социальному взрыву. К сожалению, в мире далеко не все могут сложить два и два и понять, где настоящие причины бедности и социальных проблем. Особенно, если вчера деньги давали, а сегодня их уже не дают. И самая опасная для Вашингтона сторона вопроса: теперь уже не получится «самоустраниться». Вытаскивать Венесуэлу из «социального болота» придётся США. И тут одних картинок про 51-й штат может оказаться недостаточно.