Прямые рейсы между Братиславой и Баку будут запущены с октября 2026 года. Об этом заявил председатель Национального совета Словакии Рихард Раши в совместном заявлении для прессы со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Сахиба Гафарова отметила, что это еще больше расширит потенциал сотрудничества между двумя странами:

Рихард Раши, в свою очередь, подчеркнул, что для поддержки процесса будет создано специальное туристическое бюро: «Благодаря этому бюро Баку станет более привлекательным для словацких туристов, и в то же время туристы и предприниматели из Баку проявят больший интерес к Братиславе».