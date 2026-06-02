Страховая компания A-Qroup вывела программу защиты здоровья на новый уровень — теперь популярные медицинские страховые продукты «Ailə» и «Özəl» усовершенствованы и представлены в новом формате — «AİLƏ+» и «Özəl+».

Главный плюс этих программ — услуга ТЕЛЕМЕДИЦИНА, благодаря которой медицинская помощь от A-Qroup стала еще ближе, доступнее и удобнее для всех. Телемедицина – перспективное направление, которое способно кардинально изменить сферу здравоохранения. Это медицинский сервис, предоставляющий возможность дистанционного общения с лучшими практикующими врачами страны. Онлайн консультации осуществляются в любом удобном формате: аудио/ видео или чат в мобильном приложении или на сайте не выходя из дома или офиса, экономя время, избегая поездок в клиники, долгого ожидания приёма и очередей.

«AİLƏ+» и «Özəl+» — это простой и доступный способ защитить себя и своих близких от существенных финансовых затрат, повысить вероятность своевременного выявления заболеваний и эффективного лечения.

Одним из ключевых преимуществ этих программ остается БЕСПЛАТНЫЙ расширенный Check Up, позволяющий выявить наиболее вероятные проблемы со здоровьем еще до появления серьезных симптомов. В программу Check Up входят необходимые обследования и анализы для выявления и диагностики онкологических заболеваний, гепатитов B и C, определения уровня сахара и холестерина в крови. Программы «AİLƏ+» и «Özəl+» предусматривают покрытие медицинских услуг на сумму до 15 000 AZN.

Напоминаем, что программа «AİLƏ+» предназначена для семей, состоящих из 3 человек и более.

Помимо медицинского покрытия, владельцам программ «AİLƏ+» и «Özəl+» доступны дополнительные сервисы и преимущества:

• экстренная связь со страховой компанией через кнопку SOS в мобильном приложении «A-Qroup Mobile Concierge» — одного нажатия достаточно, чтобы диспетчеры определили местоположение клиента и оперативно направили врачебную бригаду клиники MediClub;

• круглосуточная консультативно-диспетчерская служба для оперативного решения вопросов;

• возможность приобретения программы с дробным платежом.

Обновленные и расширенные программы «AİLƏ+» и «Özəl+» — это больше, чем медицинская страховка. Это новый уровень защиты, который объединяет финансовую безопасность, профилактику заболеваний, быстрый доступ к медицинской помощи и современные цифровые решения, позволяя заботиться о здоровье проще, быстрее и эффективнее.