Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон направил своих военных в Украину, чтобы научиться применять дроны в реальных боевых условиях.

«Я лично одобрил направление туда дополнительного персонала, чтобы изучать это поле боя дронов – как в наступательных, так и в оборонительных аспектах, – чтобы мы усвоили все возможные уроки этого конфликта и в режиме реального времени внедряли их в то, как мы обороняемся и ведем наступательные действия в эпоху, когда доминирование дронов является необходимостью», – сказал он.

Хегсет подчеркнул, что США должны взять уроки, полученные в Украине и на других полях боя, и «как можно быстрее применить» в своей армии.