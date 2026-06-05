В Азербайджане предложили ввести возрастные ограничения для пользователей социальных сетей в рамках законопроекта, направленного на усиление защиты детей. Об этом следует из документа, представленного в Милли Меджлисе.

Детям до 16 лет предлагается запретить создание аккаунтов в ряде социальных сетей. Для пользователей в возрасте от 16 до 18 лет, согласно инициативе, потребуется согласие родителей, а также будут действовать дополнительные меры защиты.

Отдельно подчеркивается, что социальные сети должны будут проверять возраст пользователей, удалять опасный для подростков контент в течение 24 часов, а также не использовать данные, собранные при верификации возраста, в рекламных целях.

Кроме того, родители получат возможность контролировать контент, рекламу и время пребывания подростков в возрасте 16–18 лет в соцсетях. В свою очередь, платформы должны будут либо открыть официальное представительство, либо пройти регистрацию в Азербайджане.

За несоблюдение требований законопроекта предусматриваются крупные штрафы – до 50 тыс. манатов. В отношении нарушающих нормы платформ также могут применяться ограничения на размещение рекламы и сокращение интернет-трафика вплоть до 90%.

Как ожидается, закон вступит в силу через 12 месяцев после его официального опубликования. После этого аккаунты пользователей младше 16 лет подлежат блокировке или удалению, если возраст не будет подтвержден.