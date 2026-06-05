Азербайджан решительно отверг утверждения о том, что его территория якобы использовалась против Ирана для военных или разведывательных операций, а также сообщения о размещении в стране сил, принадлежащих Израилю.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи со статьёй CNN World от 5 июня.

В ведомстве подчеркнули, что подобные обвинения уже неоднократно опровергались Баку, а официальная позиция Азербайджана была заранее направлена редакции CNN в ответ на запрос телеканала. Однако, несмотря на это, CNN опубликовал материал, основанный на анонимных источниках и без каких-либо убедительных доказательств.

В МИД заявили, что такой подход противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики.

Азербайджан вновь подчеркнул, что никогда не позволял и не позволит использовать свою территорию для военных действий, разведывательной деятельности или иных враждебных целей против третьих государств. В заявлении также отмечается приверженность страны миру, стабильности и добрососедским отношениям в регионе.

В Агентстве по развитию медиа Азербайджана, в свою очередь, публикацию CNN назвали грубой и целенаправленной информационной манипуляцией. В агентстве заявили, что телеканал проигнорировал нормы медиаэтики, базовые принципы профессиональной журналистики и баланс при подаче информации.

Там также подчеркнули, что CNN не только нанёс ущерб собственной репутации, но и выступил инструментом пропаганды в гибридной войне. Распространённая информация названа политической провокацией против Азербайджана и региональной безопасности, направленной на создание напряжённости и подрыв межгосударственных отношений.

В агентстве напомнили, что на самом высоком официальном уровне неоднократно заявлялось: территория Азербайджана ни при каких обстоятельствах не использовалась против Исламской Республики Иран.

В завершение Агентство по развитию медиа Азербайджана потребовало от CNN опровержения и извинений перед Азербайджаном.