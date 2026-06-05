Турецкое рыболовное судно в Черном море у побережья Крымского полуострова подверглось нападению, в результате чего получило повреждения и затонуло, один рыбак погиб, еще четверо получили ранения, сообщили в командовании береговой охраны Турции. Об этом сообщает Haberler.

По данным командования, в пятницу поступила информация об атаке на судно DURU 67 в Черном море, западнее Крыма, вблизи Севастополя. В результате инцидента судно затонуло.

Находившееся неподалеку рыболовное судно BURAK KAYA эвакуировало пятерых раненых рыбаков и взяло курс на Инэболу. В пути один из пострадавших, находившийся в тяжелом состоянии, скончался.

Позднее тело погибшего и раненые были переданы береговой охране, им оказана необходимая медицинская помощь.