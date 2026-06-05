Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал проживающих в России армян возвращаться на родину, заявив, что страна «любит и ждет» своих соотечественников.

«Обращаюсь с призывом к людям, приехавшим из России. Я убежден, что здесь находится много людей, прибывших из России. Подайте голос, покажите свое присутствие, дорогие соотечественники», – цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Обращаясь к тем, кто еще не вернулся в Армению, премьер заявил, что прибывшие в страну уже смогли ощутить свободу, которой пользуются ее граждане. Он призвал соотечественников поддержать эту свободу и армянское государство, подчеркнув, что оно является и их государством, а также вернуться в Армению, поскольку «ваша Родина любит вас и ждет вас».