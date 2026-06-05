Война в Украине могла бы не начаться, если бы нынешний президент США Дональд Трамп сохранил пост после выборов 2020 года, если бы его «не надули с выборами», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он напомнил, что ранее уже высказывал эту позицию в Анкоридже, отметив, что при сохранении Трампа у власти после выборов 2020 года, если бы его «не надули с выборами», развитие событий могло бы сложиться иначе и, возможно, больше внимания было бы уделено поиску мирного решения.

«Может быть, если бы господин Трамп был во власти, сложилось бы как-то иначе», – добавил глава российского государства.