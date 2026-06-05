Министерство финансов США расширило санкционные списки в отношении Ирана, включив в них ряд физических и юридических лиц, связанных с так называемой теневой банковской системой Тегерана, а также с сетью экспорта сжиженного попутного газа в обход ранее введенных ограничений. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Кроме того, в санкционные списки внесены шесть танкеров, ходящих под флагами Палау, Панамы и Сент-Китс и Невис.

Как заявило Министерство финансов США, ограничения введены, в частности, в отношении «сети физических лиц, организаций и судов, несущих ответственность за поставки сжиженного попутного газа иранского происхождения на сотни миллионов долларов». По версии американских властей, указанные поставки оформлялись как поставки топлива, добытого в Омане, а их получателями выступали структуры в «Южной и Восточной Азии». При этом, как утверждается, использовались «подставные компании в ОАЭ и Китае, иностранные банковские счета и теневой флот Ирана».

Расширение санкционного списка затронуло также зарегистрированную в Шанхае компанию. По данным США, она принадлежит гражданину Турции, который участвовал в схемах экспорта иранского сжиженного газа в обход ограничительных мер.

Санкции введены и против иранской финансовой компании, которую администрация США считает причастной к содействию находящимся под ограничениями иранским банкам в проведении операций на сотни миллионов долларов.