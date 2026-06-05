Цели, заявленные Россией в отношении Украины, остаются неизменными и включают «денацификацию» страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, с 1 апреля Луганская область полностью находится под контролем России, тогда как в Донецкой области под контролем Украины остается менее 15% территории.

Российский лидер также отметил, что часть задач будет решаться в рамках переговорного процесса, включая «денацификацию», и выразил надежду на «содействие международного сообщества в этом вопросе».