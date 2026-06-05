Главный тренер сборной Азербайджана по мини-футболу Эльшад Гулиев заявил, что команда не планирует сбавлять темп после очередного успешного выступления на Евро. Об этом он сообщил журналистам по прибытии в Баку.

«Мы провели очень трудные матчи, но, несмотря на это, одержали победу. Мы уже во второй раз стали чемпионами Европы. Я не хочу, чтобы после этого мы снижали темп», — отметил главный тренер.

Гулиев подчеркнул, что команда подошла к турниру в условиях высокой нагрузки после напряженных тренировочных сборов, однако благодаря боевому настрою и целеустремлённости смогла добиться результата.

«К предстоящим матчам мы также будем подходить ответственно», — добавил он.

Сборная Азербайджана по мини-футболу накануне обыграла в финале команду Украины и стала чемпионом Европы во второй раз.