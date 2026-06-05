Пророссийский бывший глава общины Ширакской области Армении и экс-мэр Гюмри Вардан Гукасян вместе с группой лиц подозревается в подготовке попытки государственного переворота в стране, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении.

«Глава общины Ширакской области Вардан Гукасян, вместе с другими лицами в течение 2025 года, посредством встреч с различными лицами в Армении и вербовки сторонников, предположительно осуществлял подготовительные действия, направленные на узурпацию власти… Но в силу обстоятельств, им не удалось осуществить план», – отметили в СК.

В ведомстве сообщили, что на основании указанного доклада Главное управление по расследованию преступлений против государства возбудило уголовное дело по части 1 статьи 43-419 УК Армении (подготовка к узурпации власти). В рамках расследования принимаются меры по установлению всех причастных к предполагаемому процессу лиц.

Отмечается также, что с осени прошлого года Гукасян находится под следствием.