Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир на закрытых встречах с официальными лицами заявил, что в случае неизбежности перемирия с Ливаном его целесообразно заключить уже сейчас, а не спустя несколько месяцев на тех же условиях, сообщают израильские телеканалы Channel 12 и Kan.

Выступая на заседании кабинета министров, Замир отметил, что при возможности достижения договоренностей «на приемлемых для Израиля условиях, согласованных в Вашингтоне» затягивание процесса не имеет смысла. По его словам, продолжение боевых действий ради тех же итоговых позиций в будущем нецелесообразно.

Кроме того, накануне во время встречи с мэрами и главами местных советов приграничных северных районов Замир подвел промежуточные итоги военной кампании. Он признал, что движение «Хезболла» не уничтожено полностью, однако сейчас оно ослаблено, а непосредственная угроза сухопутного вторжения со стороны Ливана устранена.

Глава Генштаба выразил надежду, что достигнутые военные результаты будут трансформированы в политические достижения, подчеркнув, что наступает «время для лидерства, решительности и настойчивости».