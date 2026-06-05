Иран в случае возобновления конфликта с США готов наносить удары по американским военным базам, которые до этого не подвергались атакам, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи в интервью телеканалу CNN.

«Мы придадим войне новое измерение, нанося удары по другим американским базам, которые до сих пор не подвергались атакам», – сказал Резаи.

Он предупредил, что в случае возобновления конфликта Иран может расширить географию военных действий за пределы Персидского залива — от Ормузского пролива до Индийского океана, а также в районы Баб-эль-Мандебского пролива, Красного и Средиземного морей. При этом Резаи отметил, что «вероятность войны остается низкой».