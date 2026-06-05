Чехия заинтересована в транспортировке азербайджанских нефти и газа через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, отвечая на вопрос журналистов из Азербайджана, передает Ceske Noviny.

По его словам, вопрос транзита азербайджанского газа обсуждался в ходе его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Армении на полях майского саммита Европейского политического сообщества.

«Я спросил президента Зеленского, позволит ли Украина транзит азербайджанской нефти и газа через свою территорию. Он ответил, что это возможно», – рассказал Бабиш.

Бабиш также отметил, что Прага должна выполнить все достигнутые с Баку договоренности по поставкам газа. Он напомнил, что Азербайджан в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков нефти в Чехию.

Кроме того, по его словам, Азербайджан и Чехия заинтересованы в расширении экономического сотрудничества и продолжают переговоры о создании совместных предприятий.