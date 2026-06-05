В Евросоюзе считают восстановление железнодорожной инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики одним из приоритетных инвестиционных направлений в Азербайджане. Об этом заявил руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Виктор Божков.

По его словам, в течение длительного времени железнодорожная линия в регионе находилась без надлежащего обслуживания и фактически не эксплуатировалась.

Божков сообщил, что недавно посетил Нахчыван и совместно с группой экспертов провел обследование участка Джульфа–Нахчыван. «Мы проехали по этому маршруту на рабочем поезде, скорость которого составляла около 20 км/ч. На преодоление примерно 20 километров пути ушло около трех часов», – цитирует его Report.

В настоящее время специалисты анализируют техническое состояние линии, объем необходимых инвестиций, возможные механизмы восстановления и ориентировочную стоимость проекта. По его словам, предварительные результаты указывают, что инфраструктура в целом находится в удовлетворительном состоянии.

Также были изучены мосты, путепроводы и участки железной дороги вдоль реки Араз, вблизи государственной границы. «Этот проект по восстановлению Нахчыванской железной дороги имеет национальное значение и рассматривается как одно из приоритетных инвестиционных направлений», – подчеркнул Божков.