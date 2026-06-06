Армения объявила о проведении тендера на строительство железнодорожной линии от Ахурика до границы с Турцией, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению страны.

«Мы уже объявили тендер в связи с восстановлением железной дороги Ахурика. Мы в Армении своими средствами (построим). Россия не сделает – это наша собственность», – сказал он.

Пашинян подчеркнул, что проект реализуется в рамках инициативы «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Он отметил, что в 2026 году планируется переход к практической реализации проектов на месте, добавив, что он и президент США Дональд Трамп «в нетерпении».