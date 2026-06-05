В Азовском море утром 5 июня были атакованы теплоходы «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону под флагами Белиза и Палау. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой.

«На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджанской Республики. Пострадавшим морякам было оказано содействие проходившим мимо российским судном и погранотрядом ФСБ России. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказала она.

Захарова отметила, что согласно полученной из российских компетентных органов информации, суда были атакованы украинскими беспилотниками.

«Находимся в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел Азербайджана. Российская сторона окажет всё необходимое содействие партнёрам в получении сведений об обстоятельствах произошедшего и обеспечении консульского доступа к азербайджанским гражданам. Российская сторона выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим», — добавила она.

Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный как Мадяр, подтвердил, что удар по судам в Азовском море нанесла украинская сторона, и опубликовал видео атаки.