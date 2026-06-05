Российский корвет «Бойкий» получил серьёзные повреждения в результате украинского удара по Кронштадту. Удар был нанесен украинскими беспилотниками утром 3 июня, в день начала Петербургского международного экономического форума.

На появившихся в сети кадрах видно возгорание на борту военного корабля.

Отмечается, что в результате атаки погиб один человек.

Корвет «Бойкий» проекта 20380 был спущен на воду весной 2011 года и вошел в состав Балтийского флота России в мае 2013-го. Ранее, в июне 2025 года, BBC News сообщала, что корабль сопровождал танкеры так называемого «теневого флота» во время их прохода через пролив Ла-Манш.