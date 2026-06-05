Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не осуществляла поставок вооружений в Иран в период конфликта на Ближнем Востоке и что соответствующих запросов со стороны Тегерана не поступало. Об этом он сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, РФ находится в контакте с США, Ираном и Израилем по вопросу иранского обогащенного урана. Он подчеркнул, что предложение России по вывозу обогащенного урана из Ирана остается на столе.

Путин также назвал правильным решение Трампа приостановить боевые действия в Иране и выразил надежду на достижение мира в регионе.