Биткоин опустился ниже отметки в $60 тыс. впервые с октября 2024 года и завершает неделю снижением примерно на 17%. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно данным MarketWatch, в ходе торгов стоимость криптовалюты снижалась до $59,814 тыс.

Давление на рынок усилилось после сообщений о том, что компания Strategy Inc. реализовала 32 биткоина на сумму около $2,5 млн. Отмечается, что это первая продажа со стороны одного из крупнейших держателей биткоина с декабря 2022 года.

Дополнительным фактором стало общее снижение интереса инвесторов к рисковым активам в пятницу, что усугубило падение котировок. На настроения рынка повлияли также сильные данные по занятости в США, усилившие ожидания возможного повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) позднее в этом году.