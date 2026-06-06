Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора заявила о возможности беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции из Армении в страны Евросоюза. Об этом сообщают армянские СМИ.

«Урсула фон дер Ляйен позвонила мне и сказала, что для сельскохозяйственной продукции из Республики Армения будет предоставлена возможность беспошлинного ввоза. То есть наша продукция будет экспортироваться в Европейский союз, и сегодня это уже реальность», – сказал Пашинян.

Армянский лидер отметил, что членство в Евразийском экономическом союзе не может быть выгодно только Армении, и задался вопросом, должна ли экономика страны зависеть от ограниченного числа лиц.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз готовит пакет поддержки в размере 50 млн евро для Армении на фоне российских ограничений на армянскую продукцию.