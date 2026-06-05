В результате атаки беспилотника на грузовое судно под флагом Палау в Таганрогском заливе погиб капитан Фуад Оруджов – уроженец Хачмазского района Азербайджана. Об этом сообщает Minval.az.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе беспилотники атаковали два судна – «Натра» и «Циркон», следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону. В результате погибли пять граждан Азербайджана, работавших на этих судах. Оба судна ходили под иностранными флагами и не имели отношения к азербайджанскому государству. Выживших доставили в порт Ейска.

В МИД Азербайджана подтвердили гибель пяти граждан страны в результате атаки дронов на два иностранных грузовых судна.