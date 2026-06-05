Президент России Владимир Путин заявил, что утром ознакомился с письмом украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом передают российские СМИ.

Комментируя заявления Зеленского, Путин отметил, что главным является не возраст, а дееспособность и работоспособность. Реагируя на критику в адрес длительности пребывания у власти, российский лидер рекомендовал украинскому коллеге не опасаться выборов и не поднимать вопрос о «узурпации» власти.

Кроме того, российский президент заявил, что все наблюдали, как американский лидер Дональд Трамп «занимался воспитанием» Зеленского.

Также Путин сообщил, что Зеленский через одного из российских бизнесменов якобы просил о недавней встрече.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину, в котором заявил о готовности Киева добиваться завершения войны путем прямых переговоров.