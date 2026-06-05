Утром в пятницу в порту Констанца – крупнейшем морском порту Румынии на Черном море – произошел взрыв украинского морского беспилотника. Информацию подтвердили представители Военно-морских сил Украины, соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале ведомства в тот же день.

«Во время выполнения задач в Черноморской оперативной зоне один из морских беспилотных катеров ВМС ВС Украины под воздействием средств российского РЭБ потерял управление и оказался у берегов Румынии», – заявили в ведомстве.

Отмечается, что украинская сторона «предоставила необходимую информацию» румынским властям для предотвращения возможных жертв.

Кроме того, как сообщает новостной портал News.ro со ссылкой на источники, помимо взорвавшегося утром беспилотника в районе порта и у побережья Украины сдетонировали еще три морских безэкипажных катера.