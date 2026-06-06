Футболисты сборной Ирана получили визы США для участия в чемпионате мира по футболу, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Иранским игрокам выдаются визы для въезда в США», – передает телеканал со ссылкой на представителя Белого дома.

Первый матч с участием сборной Ирана запланирован на 15 июня в Лос-Анджелесе, где команда встретится со сборной Новой Зеландии. В рамках чемпионата мира 2026 года иранские футболисты также проведут матчи против сборных Бельгии и Египта.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана по футболу перенесла тренировочный лагерь из США в Мексику в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года.