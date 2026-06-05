Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и глава российского государства Владимир Путин теперь должны сами разбираться в вопросе конфликта между РФ и Украиной.

Отвечая на вопрос о возможной беседе Путина и Зеленского без участия США после предложения украинской стороны о личной встрече, Трамп заявил, что не возражает против такого формата и считает, что стороны могут разобраться самостоятельно. «Я не против. То есть пусть они сами разбираются. Это я привел их к этой ситуации, и я думаю, что все уладится», – сказал он.

Он также выразил уверенность в том, что приближается момент, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть урегулирован. «Это война, которой никогда не должно было случиться. Она бы никогда не произошла, если бы я был президентом. Но я думаю, что все уладится», – добавил Трамп.

При этом он отметил, что представители американской администрации будут вовлечены в процесс урегулирования. «Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф будет вовлечен. Как и американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Все», – заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США заинтересованы в установлении мира на Украине.

Кроме того, американский лидер напомнил, что Вашингтон больше не осуществляет безвозмездные поставки вооружений Киеву.