В ночь на 13 мая Россия осуществила массированные атаки дронами по территории Украины.

В Днепропетровской области в результате атаки погибли восемь человек, еще 11 пострадали. В Харькове поврежден инфраструктурный объект, возник пожар. В Одесской области атакована промышленная инфраструктура. В Полтаве после атаки дрона более 7 тысяч человек остались без света.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в украинском небе находятся более сотни российских дронов и в течение дня возможны новые волны атак. По его словам, Россия продолжает наносить удары по железнодорожной, портовой и энергетической инфраструктуре, а также по жилым районам.