В Армении официально стартовала предвыборная кампания. Кандидаты и их команды всеми силами привлекают на свою сторону последних «неопределившихся» избирателей. Агитационные машины включены на полную мощность. Одни выпускают документальный фильм о Роберте Кочаряне. Другие, как московский олигарх армянского происхождения Самвел Карапетян, отдают предпочтение интервью.

И вот в одном из таких предвыборных интервью господин Карапетян принялся пугать избирателей тем, что в случае переизбрания Никола Пашиняна премьер-министром Армения якобы станет «губернией Азербайджана». И, не ограничившись этим, заявил, что в случае своего прихода к власти «не будет приостанавливать ни один документ, подписанный на государственном уровне». А затем добавил: «Это не значит, что мы будем выполнять всё, что написано в этих документах». Нетрудно догадаться, что речь идёт о мирных договорённостях с Азербайджаном.

Очевидно, что Самвел Карапетян решил «срубить аплодисменты» и перетянуть на свою сторону голоса реваншистской части армянского общества. В самом деле, в предвыборной горячке такие заявления звучат весьма эффектно. Особенно для той части электората, кто «любит ушами» и не очень задумывается о последствиях рискованных политических решений.

Поэтому придётся в который уже раз объяснять «политическую азбуку». Конечно, подписать, а потом не выполнять — это давний модус операнди армянской внешней политики. Однако в Баку, в том числе на самом высоком уровне, не раз напоминали: мы подписывали соответствующие соглашения не лично с Пашиняном, а с Арменией как с государством. В переводе с дипломатического, принцип «договоры должны соблюдаться» никто не отменял. Более того, Армения за последние пять-шесть лет имела сколько угодно возможностей убедиться, что игнорирование международного права и достигнутых договорённостей — это очень опасная игра.

В самом деле, начиная с ранних девяностых, в Ереване делали вид, что принцип территориальной целостности вообще и четыре «карабахские» резолюции СБ ООН касаются кого угодно, но не их. Открыто грозились новыми территориальными захватами. Обещали «новую войну за новые территории». 27 сентября 2020 г. перешли от слов к делу и действительно начали новую войну. Только вместо «новых территорий» получили удар «Железного кулака» и военный разгром. За 44 дня непрерывного контрнаступления Азербайджан освободил долину реки Араз, Гадрут и Шушу.

Честно говоря, для думающих политиков это уже был бы повод задуматься. И вроде бы это начало происходить. В 2022 году в Праге Армения подписывает документы, где признаёт территориальную целостность Азербайджана и соглашается, что Карабах — это азербайджанская территория. Казалось бы, прорыв. Но при этом Ереван, вопреки всем договорённостям, продолжает держать в Карабахе 15-тысячную группировку своих вооружённых сил, сотни единиц танков и другой бронетехники, ствольную и реактивную артиллерию и открыто готовится к реваншу.

В начале сентября 2023 г. ситуация вновь срывается. В нарушение всех договорённостей Пашинян поздравляет оккупационную хунту с «днём независимости Карабаха». Затем организует в Ханкенди дешёвый фарс под названием «выборы президента Карабаха». А затем — теракт на дороге Халфали — Шуша. В ответ Азербайджан начинает антитеррористические рейды. Менее чем за 24 часа группировка ВС Армении разгромлена. Главарь оккупационной хунты Шахраманян вынужден подписать «указ» о её самороспуске. Одновременно Армения пытается вновь поднять напряжённость на условной границе с Азербайджаном — и тоже получает серию локальных военных поражений, теряет территории и стратегические высоты.

Сегодня между Баку и Ереваном уже парафирован мирный договор. Девять месяцев на границе тишина. Есть шанс, что это дорога к прочному и долгосрочному миру. Однако реваншистские настроения в армянском обществе никуда не исчезли. Более того, в реваншистских кругах Армении при каждом удобном случае постят рассказы о своих «победах» времён первой карабахской войны. Особенно это очевидно сейчас, на фоне очередной годовщины оккупации города Шуша. И понятно, что это не просто ностальгия или повод потешить своё самолюбие. Это — подготовка общественного мнения к реваншу.

Но если в Ереване пришедшие к власти реваншисты попытаются отказаться от достигнутых договорённостей — Азербайджан ответит. Только вот забывать о проигранной второй войне — это очень опасная тактика. Все эти годы в нашей стране продолжалась работа по развитию и укреплению армии. Сегодня азербайджанская армия сильнее, чем в 2020 и 2023 годах. Так что «Железный кулак» по-прежнему наготове. И это для Азербайджана тот самый «план В» — на случай, если в Армении вернутся к своей старой провокационной игре. То есть к тому, что обещает своим избирателям Самвел Карапетян.

И в этом случае последствия будут куда тяжелее, чем в 2020 и 2023 годах. Карапетян, возможно, рассчитывает в случае провала вернуться в Москву. А вот его избирателям придётся разбираться с последствиями. О которых лучше подумать вовремя.