Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Канаде Вусал Сулейманов встретился с генеральным директором Канадского института внешней службы Стефаном Джобином.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в соцсети X.

Согласно информации, в ходе встречи стороны обсудили текущие связи, а также провели обмен мнениями о развитии профессионального сотрудничества и укреплении диалога между Азербайджаном и Канадой.

Отметим, что Канадский институт внешней службы (Canadian Foreign Service Institute, CFSI) — это основное учебное заведение, обеспечивающее подготовку кадров для Министерства международных дел Канады.