Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи письменную просьбу об отставке, утверждает оппозиционное издание Iran International со ссылкой на информированный источник.

Издание отмечает, что Пезешкиан объясняет свое решение несогласием с политической ситуацией в стране, в том числе тем, что власть в Иране оказалась сосредоточена в руках Корпуса стражей исламской революции, а президентская администрация с начала конфликта якобы отстранена от ключевых процессов принятия решений.

Официальный Тегеран опроверг сообщения о возможной отставке президента. Заместитель главы департамента коммуникаций офиса президента Ирана Мехди Табатабаи заявил, что Пезешкиан «продолжит служение народу», назвал слухи об отставке несостоятельными и охарактеризовал подобные публикации как «продолжение игр» иностранных СМИ.

Агентство Tasnim со ссылкой на источник отмечает, что президент Ирана не подавал в отставку и продолжает работать в обычном режиме.