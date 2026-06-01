Президент Румынии Никушор Дан опубликовал в соцсетях фотографии фрагментов беспилотника, который врезался в крышу многоэтажного дома в Галаце, и сообщил, что экспертиза подтвердила предварительные выводы о его принадлежности к российскому дрону «Герань-2».

Drona prǎbușitǎ joi noapte la Galați este Geran-2, de proveniențǎ ruseascǎ. Aceasta este concluzia fǎrǎ dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele… pic.twitter.com/0ICBAEpSF6 — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) May 31, 2026

По его словам, на отдельных фрагментах аппарата обнаружена соответствующая надпись кириллицей. Он также отметил, что компоненты электроники, навигационных систем и контроллеров соответствуют тем, что ранее фиксировались у других аппаратов «Герань-2», найденных на территории Румынии.

«Тот факт, что такой аппарат врезался в многоквартирный дом в Румынии и стал причиной ранения людей и материального ущерба – крайне серьезный, и только Россия несет ответственность за это. Безопасность румынских граждан и неприкосновенность национальной территории – фундаментальные обязанности румынского государства, и мы будем защищать их со всей решимостью», — подчеркнул президент Румынии.

Он добавил, что результаты экспертизы будут переданы партнерам по НАТО и ЕС.

Напомним, ночью 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилого дома в Галаце, повредив конструкцию и вызвав пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже. Пострадали двое жильцов.