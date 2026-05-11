Глава евродипслужбы Кая Каллас полагает, что смогла бы вести переговоры с Россией вместо экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.

Как передает ТАСС, об этом она заявила на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

«Как говорил президент США Джордж Буш, если политик не трубит о себе, о нем никто не трубит. Поэтому я скажу: да, я могла бы. Я думаю, я могу рассмотреть все ловушки России, но мы пока не там, мы не начинаем переговоры», — заявила Каллас, отвечая на вопросы украинских журналистов, почему бы ей самой не вести переговоры с Россией.

По мнению Каллас, кандидатура Шрёдера в качестве переговорщика между Россией и ЕС исключена. Она также высказала мнение, что Евросоюз должен продолжать усиливать давление на Россию, «чтобы ослабить ее и вынудить пойти на уступки».