В столице Коста-Рики городе Сан-Хосе состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Лауры Фернандес.

Как сообщили в посольстве Азербайджана, в мероприятии приняли участие делегации из около 100 стран, в том числе посол нашей страны в Коста-Рике Сеймур Фаталиев, а также местная общественность.

Инаугурация состоялась на Национальном стадионе страны. Президент Лаура Фернандес принесла присягу, а также представила общественности новых членов правительства.

После церемонии инаугурации Фернандес провела краткие беседы с руководителями делегаций. Посол Сеймур Фаталиев передал искренние поздравления и наилучшие пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Коста-Рики. Она выразила благодарность за поздравление и, в свою очередь, попросила передать свои искренние приветствия президенту Азербайджана.

Новоизбранный вице-президент Коста-Рики Франсиско Гамбоа с удовольствием вспомнил свой визит в Азербайджан в марте текущего года и проведенные встречи. Затем экс-президент Коста-Рики Родриго Чавес приветствовал азербайджанскую делегацию, положительно высказавшись о нашей стране. Чавес будет занимать в новом правительстве должности президентского советника, а также министра финансов.

Мероприятие завершилось религиозной церемонией, проведенной в Базилике Богоматери Ангелов.