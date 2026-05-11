Министр обороны Германии Борис Писториус считает заявления президента России Владимира Путина о якобы приближающемся завершении войны, которую он развязал против Украины, обманным маневром, пишет DW.

«Если он видит, что конец этой войны близок, то он мог бы просто ее закончить», — заявил немецкий министр во время визита в Киев.

По словам Писториуса, Путин мог бы сделать это, выведя войска из Украины или пригласив Украину к переговорам без предварительных условий. Однако вместо этого он, как и всегда, выдвигает свои условия.

По мнению политика, такими заявлениями Путин пытается отвлечь внимание от собственной слабости, поскольку его армия в настоящее время практически не добивается успехов на фронте.