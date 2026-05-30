Среди техники, представленной на последнем военном параде в Армении, особое внимание привлёк арсенал истребителей ВВС страны. На боевых самолётах были замечены ракеты иранского производства Yassin, пишет портал Qafqazinfo.

Система Yassin, разработанная оборонной промышленностью Ирана, представляет собой высокоточную управляемую авиационную боеприпасную систему, предназначенную для поражения целей на значительном удалении. Ракета способна уничтожать объекты на расстоянии более 50 километров, а её эффективная дальность полёта достигает 120 километров.

Комплекс оснащён спутниковой навигацией и встроенной системой наведения, что позволяет наносить точные удары по заданным целям.